«Бавария» согласовала условия контракта с полузащитником «Аякса» Гравенберхом

«Бавария» согласовала условия контракта с полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом, сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенскому клубу осталось лишь согласовать сумму трансфера 19-летнего нидерландца с его нынешним клубом. «Аякс» требует 35 миллионов евро, в то время как «Бавария» предлагает за футболиста 25 миллионов евро и потенциальные бонусные выплаты.

Сам Гравенберх не рассматривает возможность продления контракта с «Аяксом», который действует до конца июня 2023 года. Игрок хочет продолжить карьеру в другом месте.

В сезоне-2021/22 Гравенберх забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 38 матчах «Аякса». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.