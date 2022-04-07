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Сегодня, 18:58

Руководство «Баварии» провело новую встречу с агентом Мино Райолой

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Баварии» провело встречу с агентом Мино Райолой. Переговоры прошли в Монако, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

На ней будут обсуждались возможные трансферы двух игроков «Аякса» — Райана Гравенберха и Нуссаира Мазрауи. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Гравенберха 38 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2023 года.

24-летний Мазрауи сыграл за голландский клуб 32 матча, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Соглашение защитника с «Аяксом» истекает летом 2022 года.

ФК Аякс
ФК Бавария
Мино Райола
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Мазрауи готов заключить предварительное соглашение с «Баварией»
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
7
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
8
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
9
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
10
 Майнц 28 11 5 12 41-33 38
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Боруссия М 28 9 7 12 39-52 34
13
 Аугсбург 28 8 8 12 34-45 32
14
 Вольфсбург 28 9 4 15 29-45 31
15
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.04 21:30
Штутгарт – Боруссия Д
 - : -
9.04 16:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
9.04 16:30
Вольфсбург – Арминия
 - : -
9.04 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия М
 - : -
9.04 16:30
Кельн – Майнц
 - : -
9.04 19:30
Герта – Унион Б
 - : -
10.04 16:30
Бохум – Байер
 - : -
10.04 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
10.04 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 23 1 5
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