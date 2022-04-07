Руководство «Баварии» провело новую встречу с агентом Мино Райолой

Руководство «Баварии» провело встречу с агентом Мино Райолой. Переговоры прошли в Монако, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

На ней будут обсуждались возможные трансферы двух игроков «Аякса» — Райана Гравенберха и Нуссаира Мазрауи. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Гравенберха 38 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2023 года.

24-летний Мазрауи сыграл за голландский клуб 32 матча, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Соглашение защитника с «Аяксом» истекает летом 2022 года.