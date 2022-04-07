Руководство «Баварии» провело новую встречу с агентом Мино Райолой
Руководство «Баварии» провело встречу с агентом Мино Райолой. Переговоры прошли в Монако, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
На ней будут обсуждались возможные трансферы двух игроков «Аякса» — Райана Гравенберха и Нуссаира Мазрауи. Отмечается, что стороны близки к соглашению.
В текущем сезоне на счету 19-летнего Гравенберха 38 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2023 года.
24-летний Мазрауи сыграл за голландский клуб 32 матча, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Соглашение защитника с «Аяксом» истекает летом 2022 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
7
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
8
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
9
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
10
|Майнц
|28
|11
|5
|12
|41-33
|38
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|
13
|Аугсбург
|28
|8
|8
|12
|34-45
|32
|
14
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|
15
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
|8.04
|21:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|9.04
|16:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|9.04
|16:30
|
Вольфсбург – Арминия
|- : -
|9.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия М
|- : -
|9.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|9.04
|19:30
|
Герта – Унион Б
|- : -
|10.04
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|10.04
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|10.04
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|23
|1
|5