«Майнц» ответил на заявление фаната, который отказался от членства в клубе из-за темнокожих игроков

Пресс-служба «Майнца» выступила с заявлением по поводу того, что один из фанатов команды отказался от членства в клубе из-за наличия в команде «слишком большого количества чернокожих игроков в команде».

— Обычно нас беспокоит, когда мы узнаем, что кто-то из членов клуба намерен его покинуть, — говорится в заявлении на официальном сайте «Майнца». — В данном случае все наоборот. В свете ситуации мы решили сообщить об аннулировании членства в клубе одного из наших бывших фанатов.

Вот что написал этот фанат: Уже несколько месяцев я не могу идентифицировать себя с этим клубом. У меня все еще впечатление, что я не в немецкой бундеслиге, а на Кубке Африки. Я понимаю, что за этим последует, но нет, я не расист. Но их действительно много.

Когда в стартовом составе последние недели появляются девять (!!!) черных игроков, а немецким талантам дается все меньше и меньше шансов, клуба, который я любил столько лет, больше нет. Новески, Бунгерт, Розе, Бабатц, Вайланд, Белл и многие другие стояли за клубные ценности и менталитет. Они отдавали свои кровь, пот и слезы.

Вот что мы в клубе ответим на это: обычно мы сожалеем о том, что кто-то хочет отменить членство в клубе и готовы бороться за каждого болельщика, но в данном случае мы не можем выразить сожаление.

Расизм рождается, когда распространяются расистские мысли, а не тогда, когда кто-то называет себя расистом. И да, это правда: этот человек не может идентифицировать себя с нашим клубом. Для нас цвет кожи и другие характеристики не играют роли. Для нас имеет значение только то, что человек разделяет наши ценности. Мы готовы принимать таких людей в наше сообщество. Мы разделяем решение этого фаната покинуть наш клуб, потому что он не разделяет ценности, на которых основан «Майнц».