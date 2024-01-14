Марко Ройс доволен возвращению Санчо в дортмундскую «Боруссию»
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал, что думает об игре Джейдоне Санчо, который ранее перешел в команду из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
«Санчо делает разницу, он способен забивать в каждом матче, потому что всегда знает как превратить недостаток в преимущество. Мне нравится играть с ним. Я очень рад, что он снова с нами.
Мы не должны ждать чудес. Он не играл 7-8 месяцев. У него не было возможности войти в ритм, он почти не тренировался с командой», — цитирует Ройса Sky Sport Germany.
13 января Санчо сыграл впервые с августа 2023 года. В сентябре «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|17
|14
|3
|0
|47-12
|45
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|10
|3
|4
|38-18
|33
|
5
|Боруссия Д
|17
|8
|6
|3
|33-25
|30
|
6
|Айнтрахт Ф
|17
|7
|6
|4
|27-20
|27
|
7
|Фрайбург
|17
|7
|4
|6
|21-26
|25
|
8
|Хоффенхайм
|17
|7
|3
|7
|32-33
|24
|
9
|Хайденхайм
|17
|6
|3
|8
|26-33
|21
|
10
|Вольфсбург
|17
|6
|2
|9
|21-28
|20
|
11
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|24-32
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|16
|4
|2
|10
|17-31
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|17
|2
|5
|10
|11-29
|11
|
18
|Дармштадт
|17
|2
|4
|11
|20-44
|10
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|3 : 0
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|0 : 1
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|1 : 1
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|0 : 0
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|1 : 1
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|0 : 1
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|0 : 3
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|14
|2
|3
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5