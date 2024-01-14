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Сегодня, 14:57

Марко Ройс доволен возвращению Санчо в дортмундскую «Боруссию»

Виктория Кравченко
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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал, что думает об игре Джейдоне Санчо, который ранее перешел в команду из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Санчо делает разницу, он способен забивать в каждом матче, потому что всегда знает как превратить недостаток в преимущество. Мне нравится играть с ним. Я очень рад, что он снова с нами.

Мы не должны ждать чудес. Он не играл 7-8 месяцев. У него не было возможности войти в ритм, он почти не тренировался с командой», — цитирует Ройса Sky Sport Germany.

13 января Санчо сыграл впервые с августа 2023 года. В сентябре «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом

 
Джейдон Санчо
Марко Ройс
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Санчо — о возвращении в «Боруссию»: «Я просто рад снова выходить на поле»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 17 14 3 0 47-12 45
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Боруссия Д 17 8 6 3 33-25 30
6
 Айнтрахт Ф 17 7 6 4 27-20 27
7
 Фрайбург 17 7 4 6 21-26 25
8
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
9
 Хайденхайм 17 6 3 8 26-33 21
10
 Вольфсбург 17 6 2 9 21-28 20
11
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 17 2 5 10 11-29 11
18
 Дармштадт 17 2 4 11 20-44 10
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12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 3 : 0
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 0 : 1
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 1 : 1
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 0 : 0
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 1 : 1
13.01 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 0 : 1
13.01 20:30
Дармштадт – Боруссия Д
 0 : 3
14.01 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
14.01 19:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 22
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 14 2 3
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 12 1 5
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