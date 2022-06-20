Михаэль Баллак встречается с подругой своего погибшего сына
Экс-полузащитник «Байера», «Баварии», «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак начал встречаться с девушкой, которая на 24 года младше его. 45-летнего призера чемпионатов мира и Европы несколько раз замечали в компании 21-летней модели Софии Шнейдерхан, сообщает Daily Mail.
Эту пару очень сблизила трагедия, произошедшая около года назад. Тогда трагически умер средний из трех сыновей Баллака, Эмилио. Не справившись с управлением, он погиб во время неудачного катания на квадроцикле.
Михаэль тяжело переживал гибель среднего сына. Ему даже потребовались консультации квалифицированных специалистов, помогающих перенести утрату близких людей. Непросто в то время было и модели Софии Шнайдерман, с которой сын Баллака дружил с раннего детства.
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
|
Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
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