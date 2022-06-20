Михаэль Баллак встречается с подругой своего погибшего сына

Экс-полузащитник «Байера», «Баварии», «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак начал встречаться с девушкой, которая на 24 года младше его. 45-летнего призера чемпионатов мира и Европы несколько раз замечали в компании 21-летней модели Софии Шнейдерхан, сообщает Daily Mail.

Эту пару очень сблизила трагедия, произошедшая около года назад. Тогда трагически умер средний из трех сыновей Баллака, Эмилио. Не справившись с управлением, он погиб во время неудачного катания на квадроцикле.

Михаэль тяжело переживал гибель среднего сына. Ему даже потребовались консультации квалифицированных специалистов, помогающих перенести утрату близких людей. Непросто в то время было и модели Софии Шнайдерман, с которой сын Баллака дружил с раннего детства.