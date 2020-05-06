Мануэль Нойер: «На нас большая ответственность. Если сезон возобновится в Германии, весь мир будет смотреть»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в Германии.

— У решения возобновить сезон в любом случае будут последствия, — приводит Goal.com слова Нойера. — Это повлияет и на любительские, и на молодежные команды, да и на другие виды спорта, помимо футбола. Все европейские страны, весь мир будет смотреть на нас. Для нас это невероятная ответственность, нужно помнить об этом. Мы должны понимать, что-то, что сейчас происходит — очень важно. Футболисты являются частью общества в качестве ролевых моделей. Конечно, мы хотим только играть в футбол, но сейчас этого недостаточно.

Сезон в бундеслиге был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что сезон может возобновиться 15 мая.