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Люка Эрнандес возобновил тренировки с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандес возобновил тренировки, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

По данным источника, футболист долгое время восстанавливался после разрыва крестообразных связок правого колена. Он был травмирован в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1).

В этом сезоне чемпионата Германии 27-летний защитник участвовал в 7 матчах. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/24.

Люка Эрнандес
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
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 Бавария 27 17 7 3 77-29 58
2
 Боруссия Д 27 18 2 7 59-36 56
3
 Унион Б 27 15 6 6 42-30 51
4
 РБ Лейпциг 27 14 6 7 50-33 48
5
 Фрайбург 27 13 8 6 39-36 47
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
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 Айнтрахт Ф 27 11 8 8 48-40 41
8
 Майнц 27 11 8 8 45-38 41
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 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
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 Боруссия М 27 9 8 10 42-44 35
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 Вердер 27 9 5 13 42-52 32
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 Аугсбург 27 8 5 14 35-50 29
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 Бохум 27 8 2 17 30-60 26
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 Штутгарт 27 5 8 14 32-47 23
17
 Герта 27 5 7 15 31-50 22
18
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