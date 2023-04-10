Люка Эрнандес возобновил тренировки с «Баварией»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес возобновил тренировки, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

По данным источника, футболист долгое время восстанавливался после разрыва крестообразных связок правого колена. Он был травмирован в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1).

В этом сезоне чемпионата Германии 27-летний защитник участвовал в 7 матчах. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/24.