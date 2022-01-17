Лунев получил травму на тренировке «Байера» и перенесет операцию

Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев получил травму голеностопа на тренировке леверкузенского клуба, сообщает пресс-служба национальной команды.

Медицинское обследование показало, что 30-летнему россиянину нужна операция. В ближайшее время вратаря прооперируют в Германии. Ориентировочные сроки восстановления Лунева от шести до 10 недель.

В нынешнем сезоне Лунев провел за «Байер» один матч, в котором пропустил один мяч. Контракт вратаря с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в четыре миллиона евро.