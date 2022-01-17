«Рома», «Лилль» и «Дженоа» интересуются защитником «Баварии» Сарром

Защитник Буна Сарр скоро может покинуть «Баварию», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в его услугах заинтересованы «Лилль», «Рома», «Бордо» и «Дженоа». Сообщается, что эти клубы уже контактировали с представителями Буна.

Сарр перешел из «Марселя» в «Баварию» в октябре 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний сенегалец провел 10 матчей за команду во всех турнирах и забил один гол.