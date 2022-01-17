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Сегодня, 20:38

«Рома», «Лилль» и «Дженоа» интересуются защитником «Баварии» Сарром

Екатерина Савостина
Корреспондент

Защитник Буна Сарр скоро может покинуть «Баварию», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в его услугах заинтересованы «Лилль», «Рома», «Бордо» и «Дженоа». Сообщается, что эти клубы уже контактировали с представителями Буна.

Сарр перешел из «Марселя» в «Баварию» в октябре 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний сенегалец провел 10 матчей за команду во всех турнирах и забил один гол.

Источник: https://www.footmercato.net/a8825998792417481653-mercato-bayern-quatre-clubs-tatent-le-terrain-pour-bouna-sarr
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 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 19 9 5 5 44-31 32
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
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 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
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 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
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 Аугсбург 19 4 7 8 19-30 19
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 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
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 Герта 19 6 4 9 21-38 22
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21.01 22:30
Айнтрахт Ф – Арминия
 - : -
22.01 17:30
Байер – Аугсбург
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Боруссия М – Унион Б
 - : -
22.01 17:30
Гр. Фюрт – Майнц
 - : -
22.01 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
22.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
22.01 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
23.01 17:30
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 - : -
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Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

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Боруссия Д

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Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

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Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

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Майнц

 15 1 4
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Байер

 15 1 3
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