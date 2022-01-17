«Рома», «Лилль» и «Дженоа» интересуются защитником «Баварии» Сарром
Защитник Буна Сарр скоро может покинуть «Баварию», сообщает Foot Mercato.
По информации источника, в его услугах заинтересованы «Лилль», «Рома», «Бордо» и «Дженоа». Сообщается, что эти клубы уже контактировали с представителями Буна.
Сарр перешел из «Марселя» в «Баварию» в октябре 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне 29-летний сенегалец провел 10 матчей за команду во всех турнирах и забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|19
|9
|5
|5
|44-31
|32
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Хоффенхайм
|19
|9
|4
|6
|39-29
|31
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|19
|8
|3
|8
|27-21
|27
|
8
|Унион Б
|19
|8
|7
|4
|27-24
|31
|
9
|Айнтрахт Ф
|19
|7
|7
|5
|30-28
|28
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|19
|3
|9
|7
|18-26
|18
|
12
|Боруссия М
|19
|6
|4
|9
|25-35
|22
|
13
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
14
|Штутгарт
|19
|4
|6
|9
|22-33
|18
|
15
|Аугсбург
|19
|4
|7
|8
|19-30
|19
|
16
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|19
|1
|4
|14
|15-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Арминия
|- : -
|22.01
|17:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|22.01
|17:30
|
Гр. Фюрт – Майнц
|- : -
|22.01
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|22.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|22.01
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|23.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|23.01
|19:30
|
Герта – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|15
|1
|3
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