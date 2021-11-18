Луи ван Гал рассказал, почему Мюллер не перешел в «МЮ» в 2015 году

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал высказался о том, почему трансфер полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера сорвался в 2015 году.

«Трансфер был бы возможен, если бы его жена была более открыта к переезду за границу. Томас именно так объяснил свой отказ. В 2014 году совет директоров «Баварии» был непреклонен в своем решении отклонить все предложения «Манчестер Юнайтед», — цитирует ван Гала Bild.

В этом сезоне Мюллер провел 11 матчей в бундеслиге, забив 4 гола и сделав 8 результативных передач.