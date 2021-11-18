Никлас Зюле может покинуть «Баварию» в ближайшее время
Зюле не хочет покинуть «Баварию» из-за недостаточно большой зарплаты
10:12
«Бавария» хочет сохранить в команде защитника Никласа Зюле, поэтому предложила игроку новый контракт с повышением зарплаты с 8 до 10 миллионов евро, написал в своем Twitter журналист Bild Кристиан Фальк.
Однако, по данным Kicker, футболист может покинуть команду, так как предложенный оклад его не устраивает. Он хочет получать еще больше.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ньюкасл».
В сезоне-2021/22 Зюле провел 17 матчей за «Баварию», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
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