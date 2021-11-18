Никлас Зюле может покинуть «Баварию» в ближайшее время

«Бавария» хочет сохранить в команде защитника Никласа Зюле, поэтому предложила игроку новый контракт с повышением зарплаты с 8 до 10 миллионов евро, написал в своем Twitter журналист Bild Кристиан Фальк.

Однако, по данным Kicker, футболист может покинуть команду, так как предложенный оклад его не устраивает. Он хочет получать еще больше.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ньюкасл».