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«Ливерпуль» контактирует с агентами Нойхауса

15:14
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«Ливерпуль» связался с агентами полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Флориана Нойхауса, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, мерсисайдцы видят в игроке потенциальную замену ушедшему в «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдуму. Стороны обсуждают стоимость футболиста.

В этом сезоне 24-летний немец провел 33 игры в бундеслиге, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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