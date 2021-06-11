«Ливерпуль» контактирует с агентами Нойхауса

«Ливерпуль» связался с агентами полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Флориана Нойхауса, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По данным источника, мерсисайдцы видят в игроке потенциальную замену ушедшему в «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдуму. Стороны обсуждают стоимость футболиста.

В этом сезоне 24-летний немец провел 33 игры в бундеслиге, забив 6 голов и сделав 5 результативных передач.