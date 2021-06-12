Форварда «Штутгарта» дисквалифицировали на 3 месяца за подделку имени и даты рождения

Нападающий «Штутгарта» Силла Катомпа Мвумпа дисквалифицирован на 3 месяца за подделку имени и даты рождения, сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза.

8 июня стало известно, что форвард изменил персональные данные в 2017 году для прохождения просмотра в «Андерлехте». Футболист выступал под именем Силла Вамангитука и заявлял, что родился не 6 октября 1998 года, а на год позднее. Дисквалификация игрока будет действовать до 11 сентября. Кроме этого, «Штутгарт» оштрафован на 30 тысяч евро.

Мвумпа выступает за «Штутгарт» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 27 матчей, на его счету 13 голов и 5 результативных передач.