Коман хочет зарабатывать как Левандовски в «Баварии»
Нападающий «Баварии» Кингсли Коман хочет повысить свою зарплату в мюнхенском клубе, утверждает Marca со ссылкой на Sportbild. 24-летний француз хочет получать по новому контракту такую же заработную плату, как у форварда Роберта Левандовски.
По информации источника, агенты Комана настаивают на 12 миллионах евро с учетом налогов по новому соглашению с «Баварией». При этом мюнхенцы не готовы платить такую сумму нападающему. В настоящее время Коман получает 12 миллионов до вычета налогов.
В сезоне 2020/21 24-летний француз провел 29 матчей в бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.
Действующий контракт Комана с «Баварией» истекает 30 июня 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/bundesliga/2021/06/11/60c315faca474167798b464e.html
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