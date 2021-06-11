Коман хочет зарабатывать как Левандовски в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман хочет повысить свою зарплату в мюнхенском клубе, утверждает Marca со ссылкой на Sportbild. 24-летний француз хочет получать по новому контракту такую же заработную плату, как у форварда Роберта Левандовски.

По информации источника, агенты Комана настаивают на 12 миллионах евро с учетом налогов по новому соглашению с «Баварией». При этом мюнхенцы не готовы платить такую сумму нападающему. В настоящее время Коман получает 12 миллионов до вычета налогов.

В сезоне 2020/21 24-летний француз провел 29 матчей в бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

Действующий контракт Комана с «Баварией» истекает 30 июня 2023 года.