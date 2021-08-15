Линекер выразил соболезнования в связи со смертью Герда Мюллера

Бывший форвард сборной Англии, известный комментатор и эксперт Гари Линекер с грустью отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого форварда Герда Мюллера.

«Очень грустно слышать о смерти Герда Мюллера. Любил наблюдать за его матчами в детстве и пытался многому у него научиться. Лучший нападающий штрафной площади, которого я когда-либо видел», — написал Линекер в Twitter.

Very sorry to hear that Gerd M?ller has passed away. Loved watching him as a child and learnt so much from doing so. The greatest penalty box goal scorer I've ever seen. #RIPGerd — Gary Lineker ? (@GaryLineker) August 15, 2021

Герд Мюллер скончался сегодня, 15 августа в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Мюллер становился чемпионом мира-1974 и чемпионом Европы-1972 в составе сборной Германии.