Линекер выразил соболезнования в связи со смертью Герда Мюллера
17:47
Бывший форвард сборной Англии, известный комментатор и эксперт Гари Линекер с грустью отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого форварда Герда Мюллера.
«Очень грустно слышать о смерти Герда Мюллера. Любил наблюдать за его матчами в детстве и пытался многому у него научиться. Лучший нападающий штрафной площади, которого я когда-либо видел», — написал Линекер в Twitter.
Герд Мюллер скончался сегодня, 15 августа в возрасте 75 лет. Причина смерти не сообщается, в последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.
Мюллер становился чемпионом мира-1974 и чемпионом Европы-1972 в составе сборной Германии.
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