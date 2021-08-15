В Кельнском соборе прошла традиционная акция в честь старта нового сезона бундеслиги
17:00
Болельщики «Кельна» традиционно отметили старт нового сезона немецкой бундеслиги. Они устроили специальную акцию в стенах величественного Кельнского собора.
Собор занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесён в список объектов Всемирного культурного наследия.
«Кельн» 15 августа в первом туре бундселиги сезона-2021/22 сыграет против «Герты».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю