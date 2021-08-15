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В Кельнском соборе прошла традиционная акция в честь старта нового сезона бундеслиги

17:00
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Болельщики «Кельна» традиционно отметили старт нового сезона немецкой бундеслиги. Они устроили специальную акцию в стенах величественного Кельнского собора.

Собор занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесён в список объектов Всемирного культурного наследия.

«Кельн» 15 августа в первом туре бундселиги сезона-2021/22 сыграет против «Герты».

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Иван Шитик все материалы автора

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