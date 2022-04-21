Тедеско: «Против «Униона» очень сложно играть, это был упорный матч»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги полуфинала Кубка Германии против «Униона» (2:1).

«Соперник хорошо оборонялся все 90 минут, «Унион» всегда работает на полную катушку. Против них очень сложно играть, это была упорная игра. Это был очень взрывоопасный матч: проиграешь — вылетаешь. Мы очень нервничали в первом тайме. Во втором мы хотели упростить задачу и быть с ясной головой. Парни справились с этим блестяще. Нам повезло, что у нас глубокая и качественная команда. В субботу у нас важная домашняя игра против «Униона» — и мы тоже хотим выиграть», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

«Лейпциг» уступал после первого тайма со счетом 0:1. На 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», который в полуфинале обыграл «Гамбург» (3:1). Финал пройдет 21 мая в Берлине.