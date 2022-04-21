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Сегодня, 06:58

Тедеско: «Против «Униона» очень сложно играть, это был упорный матч»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги полуфинала Кубка Германии против «Униона» (2:1).

«Соперник хорошо оборонялся все 90 минут, «Унион» всегда работает на полную катушку. Против них очень сложно играть, это была упорная игра. Это был очень взрывоопасный матч: проиграешь — вылетаешь. Мы очень нервничали в первом тайме. Во втором мы хотели упростить задачу и быть с ясной головой. Парни справились с этим блестяще. Нам повезло, что у нас глубокая и качественная команда. В субботу у нас важная домашняя игра против «Униона» — и мы тоже хотим выиграть», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

«Лейпциг» уступал после первого тайма со счетом 0:1. На 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии «Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», который в полуфинале обыграл «Гамбург» (3:1). Финал пройдет 21 мая в Берлине.

Унион Берлин
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
0
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1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 65-31 54
4
 Байер 30 15 7 8 68-43 52
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Унион Б 30 13 8 9 40-39 47
7
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
8
 Хоффенхайм 30 13 6 11 50-45 45
9
 Майнц 30 11 6 13 43-36 39
10
 Айнтрахт Ф 30 10 9 11 40-42 39
11
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
12
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
13
 Вольфсбург 30 10 4 16 34-51 34
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 30 3 8 19 24-72 17
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22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 - : -
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 - : -
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
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Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

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И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 23 1 5
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