«Лейпциг» продлил контракт с президентом клуба

Президент «Лейпцига» Оливер Минтцлафф продлил контракт с клубом. Руководитель подписал новое соглашение рассчитанное до 30 июня 2024 года, сообщает Kicker.

44-летний Минтцлафф с июня 2014 года является председателем совета директоров «Лейпцига», а с января 2016-го занимает пост президента клуба. За это время клуб прошел путь от дебютанта второй бундеслиги до финалиста Кубка Германии и участника плей-офф Лиги чемпионов.

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