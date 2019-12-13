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«Лейпциг» продлил контракт с президентом клуба

19:07
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Президент «Лейпцига» Оливер Минтцлафф продлил контракт с клубом. Руководитель подписал новое соглашение рассчитанное до 30 июня 2024 года, сообщает Kicker.

44-летний Минтцлафф с июня 2014 года является председателем совета директоров «Лейпцига», а с января 2016-го занимает пост президента клуба. За это время клуб прошел путь от дебютанта второй бундеслиги до финалиста Кубка Германии и участника плей-офф Лиги чемпионов.

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