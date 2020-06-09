«Лейпциг» продаст Упамекано, если он не продлит контракт

Спортивный директор «Лейпцига» Оливер Минтцлафф заявил, что у защитника Дайота Упамекано летом есть только два варианта: либо продлить контракт с «быками», либо покинуть клуб.

— Упамекано очень важный для нас игрок и один из самых желанных футболистов на этой позиции в Европе, — отметил Минтцлафф в интервью Bild. — Одно мы можем сказать точно: у нас есть четкое понимание с ним и агентом, что мы не отпустим его бесплатно. Наш клуб не может себе позволить такое. Так что есть два варианта: продлить контракт или поменять клуб.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока 33 матча и одна голевая передача за «Лейпциг» во всех турнирах.