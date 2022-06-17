«Лейпциг» подписал полузащитника Шлагера

«Лейпциг» объявил о подписании полузащитника Ксавера Шлагера. Контракт рассчитан до 2026 года.

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний футболист присоединится к команде и начнет предсезонную подготовку в начале июля.

Шлагер с лета 2019 года выступал за «Вольфсбург». В минувшем сезоне он сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.