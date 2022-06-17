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Сегодня, 16:09

«Лейпциг» подписал полузащитника Шлагера

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг» объявил о подписании полузащитника Ксавера Шлагера. Контракт рассчитан до 2026 года.

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний футболист присоединится к команде и начнет предсезонную подготовку в начале июля.

Шлагер с лета 2019 года выступал за «Вольфсбург». В минувшем сезоне он сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://rbleipzig.com/en/news/2022-2023/xaver-schlager-joins-rbl/
Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
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