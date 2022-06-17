«Бавария» и «Ливерпуль» в ближайшее время согласуют трансфер Мане

Нападающий Садио Мане перейдет из «Ливерпуля» в «Баварию». В ближайшее время между сторонами пройдет новый раунд переговоров, на котором должны быть утверждены последние детали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий клуб уже подготовил контракт на три года для 30-летнего сенегальца.

«Баварии» остается лишь согласовать сумму трансфера с «Ливерпулем», при этом в английской команде осознают желание Мане продолжить карьеру в Мюнхене.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 80 миллионов евро.