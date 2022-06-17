Бывший агент Левандовски объяснил, почему поляк не хочет переходить в Англию

Бывший агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Цезари Кухарски объяснил, почему поляк не хочет переходить в английские клубы.

«Я часто слышал, как Роберт по-детски объяснял, что в Англии слишком много дождей. Но я думаю, что настоящая причина заключалась в том, что он сомневается, что сможет быть таким же эффективным, как в Германии. Роберт действительно боялся этого», — цитирует Bild Кухарски.

Ранее появилась информация, что Левандовски может продолжить карьеру в «Басрелоне».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.