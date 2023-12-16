«Лейпциг» выиграл третий матч подряд в бундеслиге, одолев «Хоффенхайм»

«Лейпциг» дома обыграл «Хоффенхайм» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на «Ред Булл Арене».

Счет в игре на 34-й минуте открыл защитник хозяев Лукас Клостерманн. В концовке первого тайма защитник гостей Озан Кабак сравнял счет.

Во втором тайме голы забивали только игроки «Лейпцига»: Эмиль Форсберг (70-я) и Мохамед Симакан (74-я).

«Лейпциг» выиграл третий матч подряд в бундеслиге и занимает третье место в турнирной таблице с 32 очками. «Хоффенхайм» находится на шестой строчке (23 очка).