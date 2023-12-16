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«Лейпциг» выиграл третий матч подряд в бундеслиге, одолев «Хоффенхайм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг» победил «Хоффенхайм».
Фото Global Look Press

«Лейпциг» дома обыграл «Хоффенхайм» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на «Ред Булл Арене».

Счет в игре на 34-й минуте открыл защитник хозяев Лукас Клостерманн. В концовке первого тайма защитник гостей Озан Кабак сравнял счет.

Во втором тайме голы забивали только игроки «Лейпцига»: Эмиль Форсберг (70-я) и Мохамед Симакан (74-я).

«Лейпциг» выиграл третий матч подряд в бундеслиге и занимает третье место в турнирной таблице с 32 очками. «Хоффенхайм» находится на шестой строчке (23 очка).

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 20:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Хоффенхайм
Источник: Таблица бундеслиги
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
0
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Дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Кельн 14 2 4 8 10-24 10
16
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 1 : 1
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Бохум – Унион Б
 3 : 0
16.12 17:30
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 0 : 1
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Майнц – Хайденхайм
 0 : 1
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
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17.12 17:30
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