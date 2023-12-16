«Лейпциг» выиграл третий матч подряд в бундеслиге, одолев «Хоффенхайм»
«Лейпциг» дома обыграл «Хоффенхайм» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на «Ред Булл Арене».
Счет в игре на 34-й минуте открыл защитник хозяев Лукас Клостерманн. В концовке первого тайма защитник гостей Озан Кабак сравнял счет.
Во втором тайме голы забивали только игроки «Лейпцига»: Эмиль Форсберг (70-я) и Мохамед Симакан (74-я).
«Лейпциг» выиграл третий матч подряд в бундеслиге и занимает третье место в турнирной таблице с 32 очками. «Хоффенхайм» находится на шестой строчке (23 очка).
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|14
|11
|3
|0
|39-12
|36
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
4
|Штутгарт
|14
|10
|1
|3
|34-16
|31
|
5
|Боруссия Д
|15
|7
|5
|3
|29-24
|26
|
6
|Хоффенхайм
|15
|7
|2
|6
|29-27
|23
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|5
|6
|3
|24-16
|21
|
8
|Фрайбург
|14
|6
|3
|5
|17-23
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
14
|Вердер
|15
|4
|3
|8
|22-29
|15
|
15
|Кельн
|14
|2
|4
|8
|10-24
|10
|
16
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
17
|Майнц
|15
|1
|6
|8
|12-27
|9
|
18
|Дармштадт
|15
|2
|3
|10
|17-38
|9
Результаты / календарь
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22 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|2 : 2
|16.12
|17:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|1 : 1
|16.12
|17:30
|
Бохум – Унион Б
|3 : 0
|16.12
|17:30
|
Дармштадт – Вольфсбург
|0 : 1
|16.12
|17:30
|
Майнц – Хайденхайм
|0 : 1
|16.12
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|3 : 1
|17.12
|17:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
|17.12
|19:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.12
|21:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|12
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Матс Хуммельс
Боруссия Д
|13
|1
|4
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