Дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом»
Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Аугсбургом» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги — 1:1.
Счет на 23-й минуте открыл полузащитник хозяев Эрмедин Демирович. «Боруссия» отыгралась благодаря голу Дониэлла Малена на 35-й минуте.
«Боруссия» (26 очков) занимает пятое место в бундеслиге. «Аугсбург» (18) идет на десятой строчке в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Бохум» разгромил «Унион» Берлин (3:0), «Вольфсбург» в меньшинстве одержал победу над «Дармштадтом» (1:0), а «Хайденхайм» обыграл «Майнц» (1:0).
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|14
|11
|3
|0
|39-12
|36
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|Штутгарт
|14
|10
|1
|3
|34-16
|31
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|34-15
|29
|
5
|Боруссия Д
|15
|7
|5
|3
|29-24
|26
|
6
|Хоффенхайм
|14
|7
|2
|5
|28-24
|23
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|5
|6
|3
|24-16
|21
|
8
|Фрайбург
|14
|6
|3
|5
|17-23
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
14
|Вердер
|15
|4
|3
|8
|22-29
|15
|
15
|Кельн
|14
|2
|4
|8
|10-24
|10
|
16
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
17
|Майнц
|15
|1
|6
|8
|12-27
|9
|
18
|Дармштадт
|15
|2
|3
|10
|17-38
|9
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|2 : 2
|16.12
|17:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|1 : 1
|16.12
|17:30
|
Бохум – Унион Б
|3 : 0
|16.12
|17:30
|
Дармштадт – Вольфсбург
|0 : 1
|16.12
|17:30
|
Майнц – Хайденхайм
|0 : 1
|16.12
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|17.12
|17:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
|17.12
|19:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.12
|21:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|12
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Матс Хуммельс
Боруссия Д
|13
|1
|4
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