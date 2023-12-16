Дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом»

Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Аугсбургом» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги — 1:1.

Счет на 23-й минуте открыл полузащитник хозяев Эрмедин Демирович. «Боруссия» отыгралась благодаря голу Дониэлла Малена на 35-й минуте.

«Боруссия» (26 очков) занимает пятое место в бундеслиге. «Аугсбург» (18) идет на десятой строчке в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Бохум» разгромил «Унион» Берлин (3:0), «Вольфсбург» в меньшинстве одержал победу над «Дармштадтом» (1:0), а «Хайденхайм» обыграл «Майнц» (1:0).