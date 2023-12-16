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Сегодня, 19:27

Дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аугсбург» — «Боруссия» Д.
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Аугсбургом» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги — 1:1.

Счет на 23-й минуте открыл полузащитник хозяев Эрмедин Демирович. «Боруссия» отыгралась благодаря голу Дониэлла Малена на 35-й минуте.

«Боруссия» (26 очков) занимает пятое место в бундеслиге. «Аугсбург» (18) идет на десятой строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:1
Боруссия Д

В параллельных матчах «Бохум» разгромил «Унион» Берлин (3:0), «Вольфсбург» в меньшинстве одержал победу над «Дармштадтом» (1:0), а «Хайденхайм» обыграл «Майнц» (1:0).

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:0
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
0:1
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
16 дек, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:1
Хайденхайм

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
1
1
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Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером», судья отменил удаление в конце матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
4
 РБ Лейпциг 14 9 2 3 34-15 29
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Хоффенхайм 14 7 2 5 28-24 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Кельн 14 2 4 8 10-24 10
16
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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15.12 22:30
Боруссия М – Вердер
 2 : 2
16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 1 : 1
16.12 17:30
Бохум – Унион Б
 3 : 0
16.12 17:30
Дармштадт – Вольфсбург
 0 : 1
16.12 17:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 1
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
17.12 17:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
17.12 19:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
17.12 21:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 7
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 12 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Матс Хуммельс

Матс Хуммельс

Боруссия Д

 13 1 4
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