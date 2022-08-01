«Лейпциг» готов купить Вернера у «Челси», «Ювентус» согласен только на аренду
Нападающий «Челси» Тимо Вернер может вернуться в «Лейпциг». Немецкий клуб готов приобрести 26-летнего форварда, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
На игрока также претендует «Ювентус», однако туринский клуб готов только арендовать Вернера.
Это ставит бывший клуб Вернера в более выигрышное положение по сравнению с конкурентами в глазах «Челси».
Ранее сообщалось, что немец согласился на 50-процентное сокращение зарплаты, чтобы присоединиться к немецкому клубу.
Действующий контракт Вернера рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне Вернер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.
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|Боруссия Д
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3
|Байер
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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|0-0
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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|0-0
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Бохум
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Штутгарт
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Вердер
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|0-0
|0
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34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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