«Лейпциг» готов купить Вернера у «Челси», «Ювентус» согласен только на аренду

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может вернуться в «Лейпциг». Немецкий клуб готов приобрести 26-летнего форварда, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

На игрока также претендует «Ювентус», однако туринский клуб готов только арендовать Вернера.

Это ставит бывший клуб Вернера в более выигрышное положение по сравнению с конкурентами в глазах «Челси».

Ранее сообщалось, что немец согласился на 50-процентное сокращение зарплаты, чтобы присоединиться к немецкому клубу.

Действующий контракт Вернера рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вернер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.