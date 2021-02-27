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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Арминию»

19:39

«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Арминию» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 3:0.

В других встречах «Вольфсбург» одолел «Герту» (2:0), а «Штутгарт» забил 5 голов «Шальке» (5:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

«Боруссия» Д — «Арминия» — 3:0 (0:0)

Голы: Дахуд, 48 (1:0). Санчо, 58 — с пенальти (2:0). Рейниер, 81 (3:0).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс (Загаду, 85), Морей (Менье, 80), Ройс (Рейниер, 80), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Брандт, 85), Санчо, Рейна (Азар, 70), Беллингем, Холанн.

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен, Нильссон, Пипер, Притль, Кунце (Окугава, 75), Клос (Влап, 62), Фоглзаммер (Шипплок, 62), Кордова (Гебауэр, 62), Доан (Зойферт, 75).

Предупреждения: Пипер, 57. Кунце, 71. Притль, 83.

Судья: Райхель.

27 февраля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Вольфсбург» — «Герта» — 2:0 (1:0)

Голы: Клюнтер, 37 — в свои ворота (1:0). Лакруа, 89 (2:0).

«Вольфсбург»: Кастелс, Мбабу (Гилавоги, 77), Паулу Отавиу, Понграчич, Лакруа, Арнольд (Мехмеди, 90+2), Штеффен (Жуан Виктор, 86), Герхардт, Шлагер (Филипп, 90+2), Баку, Вегхорст (Бялек, 86).

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Зефейк (Нец, 74), Дардаи, Хедира (Гендузи, 54), Дарида (Лукебакио, 74), Тузар, Радоньич (Кордоба, 46), Кунья (Пентек, 46).

Предупреждения: Паулу Отавиу, 45. Мбабу, 47. Понграчич, 48. Бялек, 90+5.

Удаление: Понграчич, 90+4.

Судья: Данкерт.

27 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Штутгарт» — «Шальке» — 5:1 (3:1)

Голы: Эндо, 10 (1:0). Эндо, 26 (2:0). Калайджич, 34 (3:0). Колашинац, 40 (3:1). Клемент, 88 (4:1). Дидави, 90+2 (5:1).

Нереализованный пенальти: Бенталеб, 72 (вратарь)

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Штенцель, 76), Антон, Соса, Мавропанос, Кастро (Клемент, 63), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 62), Калайджич (Кулибали, 86), Вамангитука (Эль-Гаддиуи, 86).

«Шальке»: Лангер, Мустафи, Колашинац, Виллиам (Шепф, 56), Беккер, Тиав, Стамбули (Очипка, 84), Маскарель (Бенталеб, 57), Сердар, Харит, Хоппе (Раман, 74).

Предупреждения: Беккер, 29. Кастро, 59. Эндо, 66. Тиав, 77. Бенталеб, 88.

Судья: Винкманн.

27 февраля. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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