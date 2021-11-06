«Лейпциг» одержал победу в матче с «Боруссией»
«Лейпциг» победил дортмундскую «Боруссию» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей отличились Кристофер Нкунку и Юссуф Поульсен. У гостей забил Марко Ройс.
«Лейпциг» набрал 18 очков и занимает пятое место. У «Боруссии» 24 очка и вторая позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
11-й тур
«Лейпциг» — «Боруссия» — 2:1 (1:0)
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