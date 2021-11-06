Голкипер «Бохума» не забил пенальти в матче с «Хоффенхаймом». Он пробил мимо ворот
«Бохум» победил «Хоффенхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии (2:0).
На 75-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Хоффенхайма». «Бохум» к тому времени вел лишь со счетом 1:0, но к 11-метровой отметке неожиданно подошел вратарь команды Мануэль Риманн.
33-летний вратарь не смог реализовать пенальти, отправив мяч выше ворот.
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