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«Лейпциг» Тедеско в большинстве проиграл предпоследней команде бундеслиги

19:27
«Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии на своем поле проиграл «Арминии» со счетом 0:2. Фото arminia, Twitter Доменико Тедеско. Фото Getty Images
«Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии на своем поле проиграл «Арминии» со счетом 0:2. Фото arminia, Twitter
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«Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии на своем поле проиграл «Арминии» со счетом 0:2. Голы забили Янни-Лука Серра и Масая Окугава.

Гости с 70-й минуты играли в меньшинстве — за красную карточку с поля был удален Фабиан Клос. После этого «Арминия» смогла забить свой второй гол.

Для «Лейпцига» это вторая игра под руководством экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее была обыграна «Боруссия» из Менхенгладбаха (4:1). Команда Тедеско занимает девятое место в таблице бундеслиги.

«Арминия» идет на предпоследнем, 17-м месте.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
0:2
Арминия
Голы
Зерра, 57 (0:1), Окугава, 75 (0:2)
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан (Броббей, 87 ) Мукьеле (Симакан, 65 ) Гвардиол Хенрикс Анхелиньо Собослои Нкунку Кампль (Айдара, 65 ) Форсберг (Адамс, 7 ) Андре Силва
Арминия
Капино Пипер Нильссон Бруннер Андраде Шепф Окугава Виммер (Ласм, 72) Василиадис (Кунце, 58) Крюгер (Де Медина, 90) Зерра (Клос, 58)
Предупреждения
Андраде 26, Кунце 90
Удаления
Клос 70
Судьи
Вилленборг

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

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П2

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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