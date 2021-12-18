«Лейпциг» Тедеско в большинстве проиграл предпоследней команде бундеслиги
«Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии на своем поле проиграл «Арминии» со счетом 0:2. Голы забили Янни-Лука Серра и Масая Окугава.
Гости с 70-й минуты играли в меньшинстве — за красную карточку с поля был удален Фабиан Клос. После этого «Арминия» смогла забить свой второй гол.
Для «Лейпцига» это вторая игра под руководством экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Ранее была обыграна «Боруссия» из Менхенгладбаха (4:1). Команда Тедеско занимает девятое место в таблице бундеслиги.
«Арминия» идет на предпоследнем, 17-м месте.
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