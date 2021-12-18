«Боруссия» из Менхенгладбаха упустила победу над «Хоффенхаймом»
«Боруссия» из Менхенгладбаха упустила победу над «Хоффенхаймом» в матче 17-го тура чемпионата Германии, пропустив гол в добавленное ко второму тайму время — 1:1.
«Боруссия» набрала первое очко в последних пяти матчах. Команда осталась на 13-м месте (19 очков).
«Хоффенхайм» идет на четвертом месте (28 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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