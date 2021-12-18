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«Боруссия» из Менхенгладбаха упустила победу над «Хоффенхаймом»

19:24
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«Боруссия» из Менхенгладбаха упустила победу над «Хоффенхаймом» в матче 17-го тура чемпионата Германии, пропустив гол в добавленное ко второму тайму время — 1:1.

«Боруссия» набрала первое очко в последних пяти матчах. Команда осталась на 13-м месте (19 очков).

«Хоффенхайм» идет на четвертом месте (28 очков).

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:1
Боруссия М
Голы
Эмболо, 35 (0:1), Акпогума, 90+1 (1:1)
Хоффенхайм
Бауманн Кадержабек (Акпогума, 87 ) Раум Фогт Пош Гайгер Гриллич Штиллер (Баумгартнер, 62 ) Даббур (Бебу, 46 ) Крамарич Рюттер
Боруссия М
Зоммер Лайнер Бенсебаини Гинтер Скалли Крамер Закария Херрманн Тюрам (Нец, 73) Штиндль Эмболо (Плеа, 88)
Предупреждения
Кадержабек 55, Гайгер 90  -  Бенсебаини 62, Лайнер 90
Судьи
Яблонски

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:0
Майнц
Голы
Линдстрем, 34 (1:0)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Чэндлер Соу Костич Камада (Ильзанкер, 86 ) Роде (Хрустич, 56 ) Хасебе Линдстрем (Ахе, 72 ) Борре (Гонсалу Пасьенсия, 86 )
Майнц
Центнер Мартин Белль (Ингвартсен, 77) Ниакате Видмер (Брозински, 82) Хак (Штегер, 64) Штах Ли Джэ Сон (Тауэр, 64) Баррейро (Боэтиус, 46) Онисиво Буркардт
Предупреждения
Мартин 90
Судьи
Брих

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
0:1
Унион Б
Голы
Крузе, 16 (0:1)
Бохум
Риманн Данилу Соарес Машович Стафилидис (Бокхорн, 60 ) Лайч Остераге (Новотны, 75 ) Лосийя Реджбецай Пантович Антви-Аджей (Ганвула, 75 ) Польтер
Унион Б
Луте Еккель Фридрих Очипка Триммель (Рюерсон, 76) Кнохе Хедира (Мевальд, 90) Премель Крузе (Фогльзаммер, 76) Авонийи (Беренс, 64) Беккер (Харагути, 63)
Предупреждения
Машович 20, Данилу Соарес 70  - 
Судьи
Райхель
Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
0:0
Аугсбург
Гройтер Фюрт
Бурхерт Бауэр Виллемс Майерхефер Кристиансен Тилльманн (Дудзияк, 71 ) Грисбек Зегуин Хргота (Абиама, 82 ) Нильсен Левелинг
Аугсбург
Гикевич Гумны Педерсен (Варгас, 46) Оксфорд Гауэлеув Ягу Амарал Майер Дорш Калиджури (Саренрен-Базе, 73) Зекири (Кордова, 59) Хан (Грегорич, 59)
Предупреждения
Виллемс 77, Абиама 90  -  Калиджури 38, Оксфорд 64, Ягу Амарал 84
Судьи
Штегеманн

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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