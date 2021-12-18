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Бундеслига, расписание и результаты матчей 17 тура. «Лейпциг» Тедеско против «Арминии» и другие игры

10:45
Доменико Тедеско. Фото Instagram
Доменико Тедеско. Фото Instagram
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Все матчи 17-го тура чемпионата Германии. «Лейпциг» Доменико Тедеско сыграет против «Арминии» и другие встречи.

17 декабря, пятница

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
17 дек, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:0
Вольфсбург
Голы
Мюллер, 7 (1:0), Упамекано, 57 (2:0), Сане, 59 (3:0), Левандовски, 87 (4:0)
Бавария
Нойер Упамекано Павар (Тильман, 85 ) Дэйвис (Ричардс, 80 ) Эрнандез (Сарр, 80 ) Рока (Забитцер, 75 ) Мусиала Гнабри (Ньянзу, 80 ) Левандовски Сане Мюллер
Вольфсбург
Кастелс Борнау Лакруа Баку Брукс Вранкс (Мбабу, 87) Арнольд Герхардт Вальдшмидт (Гилавоги, 72) Вегхорст Штеффен (Нмеча, 58)
Судьи
Вельц

18 декабря, суббота

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Арминия
Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
18 дек, 20:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Боруссия Д

19 декабря, воскресенье

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
19 дек, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Байер
Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
19 дек, 19:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
Штутгарт

Смотреть видеотрансляции матчей бундеслиги можно здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

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