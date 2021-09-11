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«Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 4:3, Лунев остался в запасе

18:31
Эрлин Холанн. Фото Twitter
Эрлин Холанн. Фото Twitter
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Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Байер» (4:3) в матче 4-го тура чемпионата Германии.

Дубль в составе гостей сделал Эрлин Холанн. Один из мячей он забил с пенальти. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.

Чемпионат Германии. Бундеслига

4-й тур

«Байер» — «Боруссия Д» — 3:4 (2:1)

Голы: Вирц, 9 (1:0). Холанн, 37 (1:1). Шик, 45+1 (2:1). Брандт, 49 (2:2). Диаби, 55 (3:2). Рафаэл Геррейру, 71 (3:3). Холанн, 77 — с пенальти (3:4).

«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Андрих, Демирбай (Беллараби, 79), Вирц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулинью (Адли, 63).

«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Витсель (Мален, 65), Ройс, Брандт, Дахуд, Беллингем (Вольф, 89), Холанн.

Предупреждения: Менье, 20. Вирц, 60. Холанн, 60. Фримпонг, 70. Коссуну, 75. Диаби, 86. Вольф, 90+2.

Судья: Зиберт .

11 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Унион Б» — «Аугсбург» — 0:0

«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 86), Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Баумгартль, Хедира, Озтунали (Премель, 72), Мевальд (Харагути, 22), Крузе (Фогльзаммер, 72), Авонийи (Беккер, 86).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Оксфорд, Гумны, Ягу Амарал, Дорш (Майер, 90+1), Калиджури (Педерсен, 78), Хан (Йенсен, 78), Нидерлехнер (Кордова, 63), Варгас (Зекири, 63).

Предупреждения: Оксфорд, 36. Хедира, 41. Дорш, 86.

Судья: Петерсен.

11 сентября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Фрайбург» — «Кельн» — 1:1 (0:1)

Голы: Модест, 33 (0:1). Кцихос, 89 — в свои ворота (1:1).

«Фрайбург»: Флеккен, Гюнтер, Кюблер (Вайсхаупт, 87), Линхарт, Н.Шлоттербек, Эггештайн (Хаберер, 46), Кайтель, Грифо, Шоллои (Петерсен, 72), Хелер (Демирович, 82), Чон У Ен (Шаде, 72).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере, Кцихос, Хектор, Озджан (Лемперле, 70), Любичич (Шауб, 82), Модест (Дуда, 69), Ут (Скири, 62), Кайнц, Андерссон (Острак, 82).

Предупреждения: Кайнц, 51. Модест, 69. Шаде, 74.

Удаление: Кайнц, 74.

Судья: Осмерс.

11 сентября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Гройтер Фюрт» — «Вольфсбург» — 0:2 (0:1)

Голы: Нмеча, 10 (0:1). Вегхорст, 90+1 — с пенальти (0:2).

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 69), Майерхефер, Бауэр, Грин (Кристиансен, 60), Зегуин, Грисбек, Хргота (Абиама, 68), Нильсен (Левелинг, 79), Иттен.

«Вольфсбург»: Кастелс, Баку (Мбабу, 67), Борнау, Лакруа (Брукс, 73), Гилавоги, Арнольд, Герхардт, Филипп (Лукебакио, 67), Вальдшмидт, Вегхорст, Нмеча (Штеффен, 81).

Предупреждения: Вегхорст, 14. Баку, 30. Зегуин, 41. Лукебакио, 80. Грисбек, 90.

Судья: Хартманн.

11 сентября. Фюрт. Стадион «Шпортпарк Ронхоф».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Спартак 0
Химки 0
1-й тайм

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ИТБ1 (1.5)

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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