«Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 4:3, Лунев остался в запасе
Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Байер» (4:3) в матче 4-го тура чемпионата Германии.
Дубль в составе гостей сделал Эрлин Холанн. Один из мячей он забил с пенальти. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.
Чемпионат Германии. Бундеслига
4-й тур
«Байер» — «Боруссия Д» — 3:4 (2:1)
Голы: Вирц, 9 (1:0). Холанн, 37 (1:1). Шик, 45+1 (2:1). Брандт, 49 (2:2). Диаби, 55 (3:2). Рафаэл Геррейру, 71 (3:3). Холанн, 77 — с пенальти (3:4).
«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Андрих, Демирбай (Беллараби, 79), Вирц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулинью (Адли, 63).
«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Витсель (Мален, 65), Ройс, Брандт, Дахуд, Беллингем (Вольф, 89), Холанн.
Предупреждения: Менье, 20. Вирц, 60. Холанн, 60. Фримпонг, 70. Коссуну, 75. Диаби, 86. Вольф, 90+2.
Судья: Зиберт .
11 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
«Унион Б» — «Аугсбург» — 0:0
«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 86), Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Баумгартль, Хедира, Озтунали (Премель, 72), Мевальд (Харагути, 22), Крузе (Фогльзаммер, 72), Авонийи (Беккер, 86).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Оксфорд, Гумны, Ягу Амарал, Дорш (Майер, 90+1), Калиджури (Педерсен, 78), Хан (Йенсен, 78), Нидерлехнер (Кордова, 63), Варгас (Зекири, 63).
Предупреждения: Оксфорд, 36. Хедира, 41. Дорш, 86.
Судья: Петерсен.
11 сентября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
«Фрайбург» — «Кельн» — 1:1 (0:1)
Голы: Модест, 33 (0:1). Кцихос, 89 — в свои ворота (1:1).
«Фрайбург»: Флеккен, Гюнтер, Кюблер (Вайсхаупт, 87), Линхарт, Н.Шлоттербек, Эггештайн (Хаберер, 46), Кайтель, Грифо, Шоллои (Петерсен, 72), Хелер (Демирович, 82), Чон У Ен (Шаде, 72).
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Мере, Кцихос, Хектор, Озджан (Лемперле, 70), Любичич (Шауб, 82), Модест (Дуда, 69), Ут (Скири, 62), Кайнц, Андерссон (Острак, 82).
Предупреждения: Кайнц, 51. Модест, 69. Шаде, 74.
Удаление: Кайнц, 74.
Судья: Осмерс.
11 сентября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
«Гройтер Фюрт» — «Вольфсбург» — 0:2 (0:1)
Голы: Нмеча, 10 (0:1). Вегхорст, 90+1 — с пенальти (0:2).
«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 69), Майерхефер, Бауэр, Грин (Кристиансен, 60), Зегуин, Грисбек, Хргота (Абиама, 68), Нильсен (Левелинг, 79), Иттен.
«Вольфсбург»: Кастелс, Баку (Мбабу, 67), Борнау, Лакруа (Брукс, 73), Гилавоги, Арнольд, Герхардт, Филипп (Лукебакио, 67), Вальдшмидт, Вегхорст, Нмеча (Штеффен, 81).
Предупреждения: Вегхорст, 14. Баку, 30. Зегуин, 41. Лукебакио, 80. Грисбек, 90.
Судья: Хартманн.
11 сентября. Фюрт. Стадион «Шпортпарк Ронхоф».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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