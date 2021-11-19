Левандовски забил 11-й мяч в выездных матчах против «Аугсбурга» и повторил рекорд Герда Мюллера
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметился голом в 12-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Благодаря этому он повторил рекорд другого нападающего команды Герда Мюллера.
11 — Robert Lewandowski has scored his 11th #Bundesliga away goal at FC Augsburg — no other player has scored more goals at one BL team (Gerd M?ller also 11 at Schalke 04). Guest. #FCAFCB pic.twitter.com/XM3jK6YKaK— OptaFranz (@OptaFranz) November 19, 2021
Как сообщает Opta, поляк забил 11-й мяч в выездных матчах против «Аугсбурга». Только Мюллер забивал столько же в гостях против одного клуба бундеслиги. Он 11 раз отличился в гостевых матчах против «Шальке».
После первого тайма «Бавария» уступает «Аугсбургу» со счетом 1:2.
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