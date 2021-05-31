Левандовски: «Я открыт ко всему, мне всегда интересно изучить новый язык и новую культуру»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о своем будущем.

«Я открыт ко всему. Я отлично чувствую себя в «Баварии», Мюнхен — великолепный город, клуб отличный. Мне всегда интересно изучить новый язык, новую культуру. Но будет ли это в течение моей карьеры или после нее, я не знаю», — приводит слова Левандовски Canal+.

В сезоне-2020/21 Левандовски провел в чемпионате Германии 29 матчей и забил 41 гол, завоевав Золотую бутсу.