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Левандовски: «Я открыт ко всему, мне всегда интересно изучить новый язык и новую культуру»

02:18
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о своем будущем.

«Я открыт ко всему. Я отлично чувствую себя в «Баварии», Мюнхен — великолепный город, клуб отличный. Мне всегда интересно изучить новый язык, новую культуру. Но будет ли это в течение моей карьеры или после нее, я не знаю», — приводит слова Левандовски Canal+.

В сезоне-2020/21 Левандовски провел в чемпионате Германии 29 матчей и забил 41 гол, завоевав Золотую бутсу.

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