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Дардаи останется на посту главного тренера «Герты»

22:14
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Паль Дардаи останется на посту главного тренера «Герты», сообщает сайт немецкого клуба.

45-летний венгр продолжит работу с командой в сезоне-2021/22.

В первый раз Дардаи тренировал «Герту» с ноября 2015-го до завершения сезона-2018/19. 25 января нынешнего года он вернулся в команду после увольнения Бруно Лаббадии и помог команде избежать вылета во вторую бундеслигу.

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