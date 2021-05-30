Дардаи останется на посту главного тренера «Герты»
22:14
Паль Дардаи останется на посту главного тренера «Герты», сообщает сайт немецкого клуба.
45-летний венгр продолжит работу с командой в сезоне-2021/22.
В первый раз Дардаи тренировал «Герту» с ноября 2015-го до завершения сезона-2018/19. 25 января нынешнего года он вернулся в команду после увольнения Бруно Лаббадии и помог команде избежать вылета во вторую бундеслигу.
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