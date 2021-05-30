Паль Дардаи останется на посту главного тренера «Герты», сообщает сайт немецкого клуба.

45-летний венгр продолжит работу с командой в сезоне-2021/22.

В первый раз Дардаи тренировал «Герту» с ноября 2015-го до завершения сезона-2018/19. 25 января нынешнего года он вернулся в команду после увольнения Бруно Лаббадии и помог команде избежать вылета во вторую бундеслигу.