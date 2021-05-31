Нойхаус может перейти в «Баварию» летом 2022 года

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус договорился с «Баварией» о сотрудничестве, сообщает Bild.

По данным источника, стороны заключат контракт летом 2022 года. Клуб и футболист уже обсудили будущее сотрудничество.

В прошлом сезоне Нойхаус провел 45 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.