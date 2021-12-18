Левандовски установил рекорд по количеству забитых голов за календарный год
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 43 гола в чемпионате Германии в 2021 году.
Футболист забил «Вольфсбургу» (4:0) на 87-й минуте матча.
33-летний футболист побил рекорд Герда Мюллера, который в 1972 году забил 42 мяча в бундеслиге.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка в 17 матчах.
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