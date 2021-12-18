Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Юлиан Нагельсманн о победе над «Вольфсбургом»: «Непросто много забивать против такой компактной защиты»

03:40
Теги:

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:0) в 17-м туре чемпионата Германии.

«Я очень доволен нашим выступлением в первой половине сезона, - цитирует специалиста Bayern & Germany. – Непросто забивать так много голов против такой компактной защиты. Мы очень хорошо контролировали мяч и прессинговали еще лучше во втором тайме. Ключевым элементом был контр-прессинг. Мы высоко забирали мяч и закрывали все пространства.

Упамекано забил гол, это отлично. Мы знаем, насколько важно иметь забивающих защитников, когда соперник сидит очень глубоко в обороне. Сегодня он был очень сосредоточен. В целом он проводит хороший сезон. Не нужно забывать, что он еще молод. Ему не 28 лет. Я поздравил футболистов с отличной игрой и поблагодарил их за наши первые шесть месяцев вместе».

«Бавария» набрала 43 очка и лидирует в бундеслиге.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В российском футболе с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?
Пушков заявил о подготовке НАТО к войне с РФ
0
Реклама