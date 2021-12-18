Юлиан Нагельсманн о победе над «Вольфсбургом»: «Непросто много забивать против такой компактной защиты»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:0) в 17-м туре чемпионата Германии.

«Я очень доволен нашим выступлением в первой половине сезона, - цитирует специалиста Bayern & Germany. – Непросто забивать так много голов против такой компактной защиты. Мы очень хорошо контролировали мяч и прессинговали еще лучше во втором тайме. Ключевым элементом был контр-прессинг. Мы высоко забирали мяч и закрывали все пространства.

Упамекано забил гол, это отлично. Мы знаем, насколько важно иметь забивающих защитников, когда соперник сидит очень глубоко в обороне. Сегодня он был очень сосредоточен. В целом он проводит хороший сезон. Не нужно забывать, что он еще молод. Ему не 28 лет. Я поздравил футболистов с отличной игрой и поблагодарил их за наши первые шесть месяцев вместе».

«Бавария» набрала 43 очка и лидирует в бундеслиге.