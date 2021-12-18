«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом»
«Бавария» на домашнем поле победила «Вольфсбург» со счетом 4:0 в 17-м туре чемпионата Германии.
Голами в игре отметились полузащитники Томас Мюллер, Лерой Сане, защитник Дайо Упамекано и нападающий Роберт Левандовски.
«Бавария» набрала 43 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» занимает 11-е место, имея на счету 20 очков.
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