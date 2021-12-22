Левандовски: «Слова Месси на церемонии вручения «Золотого мяча» тронули меня»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своем отношении к словам форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Слова Месси обо мне на церемонии вручения «Золотого мяча» тронули меня. Это были не пустые слова, это приятный момент в моей карьере. Мне удалось перекинуться с Лео парой слов один на один, потому что мой испанский не очень хорош. Я говорил с Мбаппе на английском, а он переводил мои слова Месси. Смогу ли я выиграть «Золотой мяч» в будущем? Все зависит от деталей, все должно сойтись. Я могу гарантировать лишь то, что продолжу делать свою работу и показывать себя с лучшей стороны», — приводит Goal слова Левандовски.

В конце ноября Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года, эта награда стала для аргентинца седьмой в карьере. На официальной церемонии форвард заявил, что Левандовски также заслужил награду за 2020 год, однако в прошлом году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.

В голосовании по итогам 2021 года Левандовски занял второе место.