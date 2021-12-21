Спортивные соревнования в Германии с 28 декабря будут проводиться без зрителей
23:20
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спортивные соревнования в стране с 28 декабря будут проводиться без зрителей из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».
«Межрегиональные крупные мероприятия больше не смогут проходить в присутствии зрителей, — приводит слова Шольца ТАСС. — Это касается в особенности футбольных матчей».
Напомним, ближайший тур немецкой бундеслиги стартует 7 января. Также с 31 декабря по 1 января в Оберстдорфе пройдут гонки в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». А с 6 по 9 января и с 12 по 16 января Оберхоф и Рупольдинг примут этапы Кубка мира по биатлону.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю