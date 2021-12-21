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Спортивные соревнования в Германии с 28 декабря будут проводиться без зрителей

23:20
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спортивные соревнования в стране с 28 декабря будут проводиться без зрителей из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

«Межрегиональные крупные мероприятия больше не смогут проходить в присутствии зрителей, — приводит слова Шольца ТАСС. — Это касается в особенности футбольных матчей».

Напомним, ближайший тур немецкой бундеслиги стартует 7 января. Также с 31 декабря по 1 января в Оберстдорфе пройдут гонки в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». А с 6 по 9 января и с 12 по 16 января Оберхоф и Рупольдинг примут этапы Кубка мира по биатлону.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/13264621

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Карен Саркисян все материалы автора

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