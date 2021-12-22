Левандовски: «Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистами»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о том, чего хотел бы достичь в будущем.

«Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистами, — приводит слова Левандовски Bayern & Germany со ссылкой на Bild. — Я очень доволен карьерой, но все еще голоден. Хочу снова выиграть Лигу чемпионов с «Баварией». Я работаю для этого каждый день».

Нападающий ответил, верит ли он, что возьмет «Золотой мяч» в будущем.

«Все дело в мелочах, все должно быть на своем месте. Могу гарантировать, что буду дальше делать свою работу и показывать лучшие результаты», — сказал он.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 30 мячей и отдал три результативные передачи в 25 матчах за «Баварию».