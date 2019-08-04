Левандовски считает, что "Баварии" нужно иметь больше игроков в составе

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал трансферную политику мюнхенцев. Он считает, что команде нужно приобрести больше игроков.

– Дортмунд сделал пару хороших трансферов, – приводит Sport1 слова Левандовски. – У них много хороших игроков, особенно на скамейке запасных. Нам нужно поработать над этим, потому что нам нужны хорошие игроки, которые смогут помочь нам. У молодых игроков есть потенциал, но иногда вам нужны игроки, которые могут сразу же внести свой вклад в игру и дать ей новый импульс. У нас было чувство перед матчем, что мы не сможем выиграть сегодня. Может, это будет хорошим уроком для нас в будущем.

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