Левандовски повторил рекорд Писарро по голам в бундеслиге среди легионеров

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в матче чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха (5:1). Благодаря этому он повторил рекорд по количеству голов в бундеслиге у иностранцев. У поляка их стало 195, столько же забил 40-летний форвард "Вердера", перуанец Клаудио Писарро.

Левандовски забивал свои голы в составе дортмундской "Боруссии" и "Баварии", Писарро - в составе "Вердера", "Баварии" и "Кельна".

Больше них в бундеслиге забивали только немцы Манфред Бургсмюллер (213), Юпп Хайнкес (220), Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365). Все они уже завершили карьеру, таким образом, Писарро и Левандовски - лучшие бомбардиры бундеслиги среди действующих игроков.