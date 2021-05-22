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«Унион» вырвал победу у «Лейпцига» и вышел в Лигу конференций

18:22
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«Лейпциг» в заключительно (34-м) туре чемпионата Германии в гостях проиграл «Униону» со счетом 1:2.

В составе гостей отличился Джастин Клюйверт. У хозяев гол забил Марвин Фридрих и Макс Крузе, который отличился на 90+2-й минуте встречи.

«Лейпциг» еще до этого матча обеспечил себе второе место в турнирной таблице и выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Унион» занял седьмое место и вышел в Лигу конференций, опередив «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

34-й тур

«Унион Б» — «РБ Лейпциг» — 2:1 (0:0)

Голы: Клайверт, 55 (0:1). Фридрих, 67 (1:1). Крузе, 90+2 (2:1).
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Бюльтер, 82), Шлоттербек, Рюерсон (Беккер, 82), Гентнер (Эндо, 64), Крузе, Ингвартсен (Тойхерт, 64), Муса (Авонийи, 58).

«РБ Лейпциг»: Мартинес, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Мукьеле, 85), Упамекано, Кампль (Серлот, 85), Забитцер, Форсберг (Нкунку, 54), Айдара, Хван Хи Чхан (Поульсен, 54), Клайверт (Лаймер, 68).

Предупреждения: Забитцер, 25. Триммель, 53. Шлоттербек, 76.

Судья: Винкманн (Германия).

22 мая. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

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