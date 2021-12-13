Роберт Левандовски рассказал о своих целях на 2022 год

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о целях на 2022 год.

«Цели те же, что и в последние годы: выиграть как можно больше трофеев, забить как можно больше голов и сделать болельщиков счастливыми», — приводит слова Левандовского Tuttosport.

В текущем сезоне 33-летний Левандовски провел 23 матча за команду во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 3 результативные передачи.

29 ноября издание France Football в седьмой раз присудило нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси «Золотой мяч». Левандовски занял второе место.