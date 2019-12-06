Левандовски исполнил «сухой лист» на тренировке «Баварии»
17:49
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски на тренировке мюнхенцев забил гол в ворота с нулевого угла. Видео с тем, как польский футболист выполняет «сухой лист» опубликовала пресс-служба немецкого клуба в своем Twitter.
В текущем сезоне Левандовски провел 21 матч за «Баварию», забил 27 голов и отдал одну результативную передачу. Мюнхенцы занимают 4-е место с 24 баллами в турнирной таблице бундеслиги.
There is nothing @lewy_official cannot do. ?#FCBayern pic.twitter.com/3JmiIHUaMi— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 6, 2019
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