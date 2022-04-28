Агент Левандовски прилетел в Мюнхен, чтобы обсудить контракт форварда с «Баварией»

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски прилетел в Мюнхен, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Захави намерен обсудить с руководством мюнхенского клуба ситуацию с контрактом 33-летнего поляка.

Нынешний контракт Левандовски действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Барселону».

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.