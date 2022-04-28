Агент Левандовски прилетел в Мюнхен, чтобы обсудить контракт форварда с «Баварией»
Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски прилетел в Мюнхен, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, Захави намерен обсудить с руководством мюнхенского клуба ситуацию с контрактом 33-летнего поляка.
Нынешний контракт Левандовски действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Барселону».
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 48 голов и отдал 6 результативных передач в 43 матчах за команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|
2
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|31
|10
|6
|15
|30-45
|36
|
14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|36-47
|35
|
15
|Герта
|31
|9
|5
|17
|34-66
|32
|
16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|36-55
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|- : -
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|- : -
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|33
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|26
|1
|6
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