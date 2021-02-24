Лев заявил о желании вызвать Мусиалу на мартовские игры сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сказал, что собирается вызвать на мартовские матчи национальной команды полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу.
«Я рад, что Джамал выбрал Германию, вижу в нем большой потенциал. Думаю, мы вызовем его в марте. Состав будет больше обычного, потому что нам предстоят три игры за короткий промежуток времени. Мы сможем получше узнать друг друга», — приводит слова Лева Twitter сборной Германии.
17-летний хавбек «Баварии» 24 февраля объявил о решении выступать за сборную Германии. Футболист родился в немецком Штутгарте, но в юном возрасте перешел в академию «Челси» и выступал за юношеские и молодежную сборную Англии разных возрастов.
Мусиала дебютировал за основу «Баварии» в июне 2020 года, став в 17 лет и 115 дней самым молодым игроком мюнхенцев в истории бундеслиги. В сентябре он также стал самым молодым автором гола «Баварии» в чемпионате страны (17 лет 205 дней).
В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 25 матчей и 4 гола во всех турнирах.
В марте немцам предстоит сыграть три матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Германия примет Исландию 25 числа, 28-го на выезде сыграет с Румынией и 31-го встретится с Северной Македонией на своем поле.
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