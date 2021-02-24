В Германии возобновили расследование дела против Боатенга о нанесении телесных повреждении

Прокурор немецкого Мюнхена возобновил расследование против защитника «Баварии» Джерома Боатенга, сообщает Bild. Расследование касается дела об умышленном нанесении телесных повреждении девушке Боатенга модели Касии Ленхардт.

Изначально разбирательство по делу было возбуждено 20 декабря 2019 года. Позже оно было временно приостановлено, но возобновлено на следующий день после смерти Ленхардт.

9 февраля бывшая девушка 32-летнего футболиста была найдена мертвой в своей квартире в Берлине. Боатенг покинул расположение «Баварии» и уехал с клубного чемпионата мира, узнав о смерти бывший подруги.